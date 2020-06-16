Курган, , 04:21 — REGNUM В Курганской области сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускниками школ начнётся с 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На 3 июля назначено ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля — по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части иностранных языков, 22 и 23 июля — по устной части инязов.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрены дополнительные экзамены в августе.

Читайте развитие сюжета: В Курганской области разъяснили порядок сдачи ЕГЭ в условиях пандемии