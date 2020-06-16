Пекин, , 04:09 — REGNUM Семеро переболевших COVID-19 пациентов было выписано из госпиталей Китая по выздоровлению, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 210 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 остаются в госпиталях Китая на лечении. Из них пятеро в — тяжелом состоянии, сообщили в комиссии.

Всего 78 377 человек было вылечено от коронавирусной инфекции нового типа в Китае, а общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 83 221 за все время эпидемии. Скончались 4634 человека.