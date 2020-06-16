Пекин, , 04:05 — REGNUM На материковой части Китая выявлено восемь новых «импортных» случаев COVID-19, а их общее число достигло 1845, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из восьми таких привнесённых из-за рубежа случаев, три пришлись на Шанхай, еще три на провинцию Гуандун и по одному на Внутреннюю Монголию и провинцию Ляонин.

Среди всех «импортных» случаев, 1752 человека были выписаны из больниц по выздоровлению за все время эпидемии, еще 93 человека продолжают получать медицинскую помощь. Смертей нет.