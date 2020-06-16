Чита, , 04:12 — REGNUM Из мобильного госпиталя, развёрнутого военными в Чите для борьбы с коронавирусной инфекцией, выписали первых пациентов. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, за прошедшие сутки в госпиталь поступили 19 новых пациентов, а всего по данным на утро 16 июня в госпитале проходят лечение 40 человек. Также утром из госпиталя были выписаны первые восемь пациентов, у которых повторные тесты на наличие коронавирусной инфекции также дали отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, московские медики, прибывшие в Читу для оказания помощи забайкальским врачам в борьбе с COVID-19, посетили мобильный полевой госпиталь, развернутый в поселке Каштак в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина.

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