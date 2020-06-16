Курган, , 03:32 — REGNUM Прокуратурой Курганской области организована проверка Кетовской центральной районной больницы в связи с информацией, опубликованной в СМИ, о возможном нарушении прав медиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Ранее медицинские работники Кетовской ЦРБ обратились в Генеральную прокуратуру РФ за разъяснениями, почему им не начислили «президентские» выплаты, если они работают с пациентами группы риска по COVID-19 — с гипертониками, с лёгочными больными и так далее. Они считают, что им положена надбавка.

Как поясняют в прокуратуре Курганской области, после проверки, в случае выявления нарушений, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

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