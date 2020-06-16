Пекин, , 03:32 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая, как ожидается, получит почти 15,9 млрд юаней (около $2,24 млрд) на борьбу с бедностью в текущем году, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

Всего 312 проектов по борьбе с нищетой планируется осуществить во множестве районах региона, в том числе в сфере промышленного развития, образования, занятости и технологий. Все они нацелены на искоренение нищеты. В них примут участие государственные ведомства и госпредприятия центрального подчинения из 19 регионов Китая.

Некоторые провинции, муниципалитеты и госпредприятия страны, выбранные для оказания помощи Тибету, занимаются этим уже долгие годы. С 2016 года было реализовано ими 1696 проектов, направленных на борьбу с бедностью суммарным объемом инвестиций более 16,2 млрд юаней.