Каракас, , 03:28 — REGNUM В Венесуэле за прошедшие сутки выявили 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес в ходе брифинга.

«За последние 24 часа мы выявили 20 случаев локальной передачи инфекции и 64 случая, завезённых из других стран», — сообщила она.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 3062. Жертвами осложнений COVID-19 в Венесуэле стали 26 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня оппозиция Венесуэлы договорилась с властями по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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