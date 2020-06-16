Пекин, , 03:25 — REGNUM Китай планирует запустить последний спутник навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) уже 16 июня, завершив тем самым создание глобальной спутниковой группировки, сообщает агентство Синьхуа.

Запуск должен произойти с 10:11 до 10:50 по пекинскому времени, сообщили в Канцелярии спутниковой навигации Китая. Старт должен быть обеспечен ракетной-носителей «Чанчжэн-3В» с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны.

По последним метеорологическим сводкам, погода ожидается приемлемая на время запуска. Космодром Сичан расположен глубоко в городах Далян, где постоянно наблюдается дождливая погода в июне. Поэтому, по словам инженеров, найти безопасное окно для запуска является нетривиальной задачей.