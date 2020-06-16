Пекин, , 03:21 — REGNUM Китай потратил около 5,01 трлн юаней (порядка $706,6 млрд) на образование по всей стране в 2019 году, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

Указанные расходы оказались на 8,74% выше, чем годом ранее, отметили в Министерстве образования КНР. Бюджетные расходы правительства Китая на образование превысили 4 трлн юаней в 2019 году, что на 8,25% больше в годовом исчислении, говорится в отчете, представленном министерством.

Более 2,2 трлн юаней пошло на общее образование в стране и более 1,3 трлн было направлено на высшее образование в 2019 году, что на 9,12% и 11,9% соответственно больше, чем в предыдущий год.