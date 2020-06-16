Пекин, , 03:16 — REGNUM Полиция Китая арестовала более 8200 подозреваемых в 5290 преступлениях в сфере продуктов питания, экологии и лекарств во второй половине мая, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

Все случаи были расследованы в рамках общенациональной кампании по борьбе с преступлениями, запущенной 112 мая. Всего в преступную деятельность было вовлечено 3 млрд юаней (около $423 млн), сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

Министерство призвало органы общественной безопасности сфокусироваться на раскрытии крупнейших дел, связанных с крупными бандитскими сетями. Около 39 тыс. таких случаев было раскрыто в Китае в рамках аналогичной кампании 2019 года.