Владивосток, , 03:20 — REGNUM Приморский научно-исследовательский центр социологии опубликовал результаты опроса, касающегося отношения жителей края к голосованию по поправкам к Конституции РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По результатам опроса, почти 92% респондентов знают о предстоящем голосовании, 59,8% готовы проголосовать, 61,4% считают, что голосовать нужно «за».

"Наиболее высокий уровень поддержки поправок наблюдается среди приморцев 55 и более лет», — сказали специалисты.

На 1 января 2020 года в Приморье зарегистрировано более 1,4 млн избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в основании позиции КПРФ лежит убеждение, что предложенные поправки к Конституции недостаточны и что они не сделают Россию справедливым государством, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента Владимира Путина о критике со стороны КПРФ.