Москва, , 03:08 — REGNUM Власти тринадцати российских городов не станут проводить массовых мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, намеченных на 24 июня. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб муниципалитетов.

Причина отказа от праздника — сложная эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением коронавируса.

Шествия отменены в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

Напомним, парад Победы в 2020 году перенесён с 9 мая на 24 июня в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.

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