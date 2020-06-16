Пекин, 16 июня 2020, 03:08 — REGNUM Национальная администрация печати и публикаций Китая выпустила документ, требующий усиления регуляции за публикации онлайн-литературы, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.
Издатели онлайн-литературы должны поддерживать высококачественную, инновационную работу и сопротивляться выходу вторичных и однородных материалов. Администрация подчеркнула необходимость жесткого регулирования литературных публикаций в Интернете с указанием реальных имен публикаторов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай впустил книгу о развитии китайской медицины на множестве языков. В книге описывается опыт Китая в области здравоохранения.