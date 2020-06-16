Пекин, , 02:52 — REGNUM Китайские военные проведут экзамены 23 августа, чтобы набрать кандидатов на гражданские должности в армии, сообщило военное ведомство страны в понедельник, передает агентство Синьхуа.

Члены семей военных жертв и военного персонала, находящегося долгое время на службе, особенно тех, кто служил на передовой в борьбе с эпидемией нового коронавируса в качестве военных медиков, получат дополнительные баллы при поступлении, говорится в заявлении Департамента по политической работе Центрального военного совета КНР.

Кандидаты, претендующие на вакансии, доступные для обладателей докторской ученой степени, могут зарегистрироваться в «сети военных талантов» в период с 17 по 21 июня, а люди, претендующие на другие должности, могут загрузить свои регистрационные данные на вебсайт в период с 1 по 10 июля, говорится в заявлении.

Напомним, что в прошлом году стало известно, что Китай расширит перечень вакансий в армии для гражданских лиц.