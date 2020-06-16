Пекин, , 02:45 — REGNUM Все семеро горняков, извлеченных из-под завалов угольной шахты в провинции Шэньси на северо-западе Китая, погибли, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

Спасатели извлекли тела всех погибших на поверхность в обед по местному времени 15 июня. Угольная шахта, расположенная в городе Лунмэнь города Ханьчэн, обрушилась в результате выброса угля и газа 10 июня, сообщили в департаменте по связям с общественностью города.

Шахта принадлежит частной компании haanxi Liaoyuan Coal Industry LLC. годовой производственной мощностью 600 тыс. тонн угля. Причины трагедии пока расследуются.