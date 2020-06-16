Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Менеджер Sony намекнул, что анонсированы ещё далеко не все новые игры для новой консоли PlayStation 5. Об этом 15 июня сообщил портал Comicbook.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в интервью журналистам сообщил, что компания в первую очередь хотела показать геймерам игры AAA (топ-уровня), однако сейчас также ведётся разработка других игр, которые «очень круто и новаторски используют новые функции консоли».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что немецкий онлайн-магазин Amazon выставил позиции с двумя версиями PlayStation 5, контроллером DualSense и аксессуарами для новой консоли. Компания пока не сообщила, сколько будут стоить устройства.

Читайте ранее в этом сюжете: Позиции с PS5, DualSense и аксессуарами появились в магазине Amazon