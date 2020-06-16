Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило восемь миллионов. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире.

По данным университета на 02:25 мск 16 июня, в мире было зафиксировано 8 003 021 случай заражения SARS-CoV-2.

Также сообщается, что всего в мире от осложнений, связанных с COVID-19, умерли 435 619 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило 7,8 млн.

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