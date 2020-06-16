Стокгольм, , 07:19 — REGNUM На фоне продолжающейся пандемии коронавируса правительство Швеции намерено оказать дополнительную поддержку медикам. С целью улучшения организации госпитализации пациентов властями было принято решение о выделении 75 миллионов шведских крон ($8,13 млн) для работы медицинской авиации. Об этом 15 июня сообщила шведская газета Expressen.

Ранее правительство Швеции, возглавляемое социал-демократами, совместно с центристами и либералами заявило о готовности выделения дополнительных 900 миллионов шведских крон ($97,66 млн) в распоряжение Шведского управления гражданской авиации. Часть средств также поступит для улучшения работы санитарной авиации. В частности, в своем пресс-релизе правительство Швеции сообщило, что на данные цели будет дополнительно потрачено 75 миллионов шведских крон ($8,13 млн).

«С одной стороны, были установлены новые требования к транспорту, который будет адаптирован для пациентов с болезнью COVID-19. С другой стороны, спрос на использование некоторых других воздушных машин скорой помощи снизился в результате пандемии», — прокомментировала выделение дополнительных средств министр социального обеспечения и здравоохранения Швеции Лена Халленгрен.