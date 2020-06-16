Стокгольм, , 07:26 — REGNUM Организация «Молодые мусульмане Швеции» (SUM) возместит ранее выплаченный грант в размере миллиона долларов. Средства поступили из Государственного управления по делам молодежи Швеции. Причиной требования возврата переведенных средств в рамках государственной поддержки стал тот факт, что «Молодые мусульмане Швеции» не смогли «уважать идеи демократии». Об этом 15 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Напомним, что в декабре 2016 года Государственное управление по делам молодежи решило отклонить заявку «Молодых мусульман Швеции» на получение государственных грантов в течение 2017 года. Государственный орган счел, что деятельность некоммерческой мусульманской организации не соответствует требованию установленного регламента уважать идеи демократии, включая гендерное равенство и запрет дискриминации. «Молодые мусульмане Швеции» обжаловали данное решение в Административном суде Стокгольма, который 14 ноября 2017 года отменил решение органа и передал ему обратно данный вопрос на рассмотрение.

В свою очередь Государственное управление по делам молодежи Швеции решило не обжаловать решение административного суда, а вместо этого оно пересмотрело дело. В апреле 2018 года власти вновь приняли решение об отклонении заявки данной некоммерческой мусульманской организации. Но на этот раз ведомство потребовало и возврата ранее выплаченных государственных субсидий, в ответ на что «Молодые мусульмане Швеции» подали апелляцию в административный суд, который повторно отменил решение ведомства и повторно передал ему обратно данный вопрос на рассмотрение. Государственное управление по делам молодежи Швеции обжаловало данное решение административного суда, и в феврале 2019 года Стокгольмский окружной суд выдал разрешение на принятие данного разбирательства и начал судебный процесс.

В результате 31 октября 2019 суд пришел к выводу, что представителям Государственного управления по делам молодежи действительно удалось доказать неуважение «Молодых мусульман Швеции» к идеям демократии. В свою очередь представители некоммерческой организации пообещали обжаловать данное решение в следующей судебной инстанции, в Высшем административном суде Швеции. Однако соответствующей апелляции до сих пор не появилось.

Таким образом, в результате длительной спора шведских властей и мусульманской организации в силе осталось решение суда от 31 октября 2019, что означает, что «Молодым мусульманам Швеции» все-таки придется вернуть государственный грант в размере одного миллиона долларов (1,36 млн шведских крон).