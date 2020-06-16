Стокгольм, , 07:31 — REGNUM Правительство Швеции приняло решение о продлении запрета на посещение специальных медицинских учреждений для пожилых людей до 31 августа этого года. Угроза распространения коронавируса по-прежнему остается крайней высокой. Поэтому власти Швеции приняли соответствующее решение, которое в свою очередь озвучила и прокомментировала министр социального обеспечения и здравоохранения Швеции Лена Халленгрен. Об этом 15 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Это одна из многих жестких мер, которые необходимо предпринять», — прокомментировала решение правительства ответственный министр Халленгрен во время своего общения с журналистами.

В то же время правительство Швеции поручило Государственному управлению социальной защиты населения Швеции более тщательно изучить вопрос о том, какие исключения или послабления можно все же сделать, несмотря на продление запрета на посещение домов престарелых родственниками. В частности, будет рассмотрена возможность посещения близкими людьми своих пожилых членов семьи при наличии средств индивидуальной защиты. Напомним, что в настоящее время на территории Швеции ношение медицинских масок, одноразовых перчаток, а также каких-либо других средств защиты лица и рук не является обязательным.