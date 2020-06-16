Сантьяго, , 02:13 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 5 143 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Отмечается, что у 483 из них не было выявлено симптомов заболевания.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 179 436. Также за 15 июня скончались 39 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Чили стали 3362 человека.

В настоящее время в Чили 27 282 активных случая заражения коронавирусом. Из них 1463 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, в том числе и 385 пациентов в критическом состоянии.

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