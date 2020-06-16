Стокгольм, , 07:37 — REGNUM После того, как правительства многих стран перешли к новой фазе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, перед медиками встал вопрос, — возможно ли повторное инфицирование вирусом, даже если в организме пациента обнаружены антитела? На него пока не может однозначно ответить ни один специалист по инфекционному контролю. В частности шведские вирусологи не исключают возможности повторного заражения. Об этом 15 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Коронавирус SARS-CoV-2 уже доказал свою высокую контагиозность. Поэтому сейчас нередко можно встретить человека, который бы не задумывался о наличии вируса у себя. Однако теперь внимание общественности и ответственных властей сместилось в другую сторону, — какова доля населения, обладающая антителами, и может ли пациент повторно заразить вирусом при наличии данных антител?

Данные вопросы кажутся особенно актуальными в Швеции, правительство которой не стало вводить жесткий карантин, основываясь на том факте, что COVID-19 неизбежен, поэтому рано или поздно большая часть граждан им переболеют. После того, как относительные показатели распространения инфекции достигнут определенного уровня в обществе (от 40 до 60%), предполагается, что таким образом будет достигнут «стадный иммунитет». Однако шведские вирусологи, занимающиеся сбором проб у граждан для выявления вируса, предупреждают, что болезнь, как и сам вирус, еще не изучены, поэтому нельзя исключать возможности повторного заражения.

«Было бы невероятно приятно, если вы переболели этим заболеванием, и у вас появился бы иммунитет на всю оставшуюся жизнь. Это то, что вы хотите услышать больше всего. Но сейчас состояние знаний не настолько хорошее, чтобы мы готовы были что-то предпринимать кроме, как мы могли бы только призывать людей следить за информацией, публикуемой Агентством общественного здравоохранения и Службой по инфекционному контролю в Стокгольме», — заявила Клас Рут, руководитель лаборатории Каролинской университетской больницы.