Берлин, , 02:08 — REGNUM В немецком магазине компании Amazon появились позиции PlayStation 5, контроллером DualSense и различными аксессуарами для новой консоли. Это 15 июня сообщил один из пользователей форума Reddit.

Человек, известный на площадке под ником chris_ro, разместил в своей публикации сссылки на устройства. Сейчас Amazon Germany «предлагает» пользователям две версии PS5: PlayStation 5 и PlayStation 5 — Digital Edition.

Кроме того, на сайте также присутствуют страницы DualSense, зарядной станции для геймпада, пульта Media control, HD-камеры и наушников PULSE 3D-Wireless Headset. Стоит отметить, что ни на одной из страниц пока не указана цена устройств.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что PlayStation 5 получит новый пользовательский интерфейс. Вице-президент Sony по Мэтт МакЛорин заявил, что он будет более практичным и понятным для геймеров.

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