Лос-Анджелес, США, , 01:45 — REGNUM Новая карта многопользовательского шутера Escape from Tarkov будет содержать тщательно проработанные интерьеры зданий. На это 15 июня обратил внимание портал Screen Rant.

Редакция издания пришла к такому выводу после просмотра нового трейлера, опубликованного компанией Battlestate Games. Автор статьи отмечает, что для геймплея Escape from Tarkov, делающего акцент на поиске игровых ценностей и торговле, подобные изменения будут иметь важное значение.

Разработчики выложили в сеть геймплейный трейлер обновления Escape from Tarkov 13 июня 2020 года, в нём показано, как герой перемещается по новой городской локации Streets of Tarkov. К сожалению, пока Battlestate Games не называла дату её релиза.

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