Каир, , 01:33 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией — 97 человек, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Как сообщил официальный представитель ведомства Халед Мегахед, общее число жертв осложнений COVID-19 в Египте достигло 1672 человек. Также за 15 июня в стране выявили 1691 случай инфицирования SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Египте подтвердили 46 289 случаев заражения.

Мегахед отметил, что за 15 июня также выздоровели 398 пациентов, их уже выписали из медучреждений. Всего вылечились 13 329 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня число случаев заражения SARS-CoV-2 в Африке достигло 225 105. Наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса странами являются Южно-Африканская республика и Египет.

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