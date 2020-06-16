Москва, , 01:21 — REGNUM Ночью 16 июня в Москве ожидают прибытия вывозного рейса с российскими гражданами из Африки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире канала «Соловьев Live» в YouTube.

Самолет совершит дополнительную посадку в Тюмени. Рейс заберет граждан РФ из Танзании, Кении, Мали, Судан, Южного Судана, и Эфиопии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня из Кипра в Россию могут выполнить вывозной рейс для российских граждан. Данный вопрос прорабатывает посольство РФ в Никосии.

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