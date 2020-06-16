Кишинёв, , 01:20 — REGNUM В Молдавии наступила вторая волна эпидемии коронавируса, и страна рискует столкнуться с жестким экономическим кризисом. Об этом заявил 15 июня премьер-министр Молдавии Ион Кику по итогам встречи с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной, передает ИА REGNUM.

По словам Кику, на этой неделе республику ждут новые антирекорды по числу заболевших за сутки, превышающие рекорды предыдущих дней, когда число новых случае за сутки превышало 400 человек.

«Специалисты говорят, что может быть 500−600 случаев в день. Такую ситуацию мы ждем на этой неделе, к ней мы готовы. Министерство здравоохранения предоставит еще 2000 коек в медицинских учреждениях, чтобы справиться с новой волной инфекции», — сказал Кику.

Он добавил вместе с тем, что власти больше не могут применять механизм чрезвычайного положения, блокирующий экономическую деятельность, потому что «нет резервов, в противном случае Молдавия вступит в жесткий кризис».

Премьер-министр обратился к гражданам с призывом соблюдать меры безопасности, чтобы не допускать распространения вируса.

До сих пор в Молдавии зафиксировано 11 879 случаев заражения коронавирусом, причем за последнюю неделю показатели заражения резко выросли. 411 человек умерли от осложнений коронавируса, в то время как число выздоровевших составило 6794.

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