Ташкент, , 00:57 — REGNUM 5263 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Узбекистане, из них 160 — новые, 15 июня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Всего за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 183 новых случаев заражения. При этом число излечившихся от COVID-19 возросло на 76 и составило 4019.

Как сообщало ИА REGNUM, c 15 июня в Узбекистане частично открыли границы для въезда и выезда.

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