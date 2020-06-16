Бразилиа, , 00:52 — REGNUM В Бразилии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 888 271, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Также за 15 июня от осложнений COVID-19 в стране скончались 627 человек. Всего с начала пандемии в Бразилии от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 43 959 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня президент Бразилии Жаир Болсонару провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался и вопрос борьбы с распространением коронавируса нового типа. Главы государств обсудили предпринимаемые меры по борьбе с COVID-19.

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