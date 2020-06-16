Москва, , 00:42 — REGNUM Примерно 37 тыс. граждан России вернулись на родину вывозными рейсами с апреля 2020 года, сообщила 15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По её словам, российскими бортами из других стран вывезены 32 тыс. человек, еще около 5 тыс. доставлены бортами зарубежных авиакомпаний.

«Можно сказать, что задачи, которые стояли на начало апреля, так или иначе в большинстве своем выполнены», — сказала Захарова.

Напомним, с 27 марта 2020 года Россия в связи с распространением коронавируса полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

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