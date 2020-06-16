Санкт-Петербург, , 00:34 — REGNUM Пациентка в возрасте 103 года была выписана после лечения от COVID-19 из больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Об этом 15 июня сообщается на странице больницы в социальной сети Instagram.

Женщина проходила лечение в 11-м инфекционном отделении. У неё было выявлено заражение коронавирусной инфекцией нового типа, которая была осложнена двухсторонней полисегментарной пневмонией.

пациентка была выписана из больницы после улучшения самочувствия. В настоящее время женщина находится дома в кругу любящей семьи. Сотрудники больницы пожелали своей бывшей пациентке и её семье крепкого здоровья и благополучия.

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