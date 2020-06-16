Пекин, , 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане. Об этом профессор рассказал в интервью «Хуаньцю Шибао».

Ян Чжаньцю отметил, что в процессе эволюции эффективность коронавируса может усиливать, а может и ослабевать. В данный ситуации новый коронавирус стал более заразным. Рост определенного числа выявленных заболевших в Пекине был достигнут за более короткое время, чем это было в Ухане.

Тем не менее профессор считает, что в более теплое время года коронавирус распространяется медленне. Но против жителей пекина играет тот факт, что к рынку «Синьфади» имеет отношение куда большее число людей, что это было с рынком морепродуктов в Ухане.