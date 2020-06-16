Москва, , 00:01 — REGNUM Ещё 52 пациента с выявленным заражением коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Москве. Об этом 15 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

У всех пациентов была диагностирована пневмония и положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию. Всего в настоящее время в Москве зафиксировано 3386 случаев летального исхода среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом.

В оперативном штабе города напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача, ни в коем случае не следует заниматься самолечением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве от коронавирусной инфекции вылечились более 123 тысяч человек. Только за последние сутки вылечено медиками 1549 человек.

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