Женева, Швейцария, , 00:00 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 7,8 млн, сообщает 15 июня официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За истекшие сутки во всем мире был зафиксирован 132 581 новый случай заражения коронавирусом, а число летальных исходов выросло на 3911.

По данным ВОЗ, в разных странах мира зарегистрировано 7 823 289 фактов заражения коронавирусом.

При этом в списках умерших от COVID-19 числится 431 541 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта оициально объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией глобального масштаба.

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