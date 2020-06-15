Кейптаун, 15 июня 2020, 23:52 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции в Южно-Африканской республике превысило 70 000, 15 июня сообщило министерство здравоохранения ЮАР.
Согласно отчету, за сутки в ЮАР выявлены 4302 новых случая COVID-19, общее число случаев составляет 70 038. Число погибших с начала эпидемии составило 1480.
ЮАР по числу случаев COVID-19 обогнала все страны Северной Африки, которые долгое время шли на первом месте по уровню заболеваемости на континенте. Однако в ЮАР проведено наибольшее число тестов на SARS-CoV-2 среди всех стран Африки — уже более 1,12 млн.
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