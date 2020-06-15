Женева, Швейцария, , 23:52 — REGNUM Пандемия коронавируса повлекла за собой невнимание к другой проблеме — заболеваемости гриппом, сообщил 15 июня журналистам глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Из-за переключения внимания на COVID-19 мониторинг заболеваемости гриппом снизился в ряде стран.

Обмен данными по заболеваемости гриппом резко сократился — из-за возросшей нагрузки на лаборатории, занятые тестированием по выявлению SARS-CoV-2.

Гебрейесус «По сравнению с прошлыми тремя годами, мы наблюдаем сильный спад в масштабах тестирования на грипп во всём мире».

Кроме того, наблюдается сокращение доставки образцов биологического материала с гриппом из-за логистических ограничений. Объём доставляемых образцов упал на 64% по сравнению с прошлым годом. А предоставление данных о заболеваемости гриппом снизилось на 94%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России вакцинацию от гриппа могут начать в конце лета.

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