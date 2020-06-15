Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Отказ американского минздрава от схемы лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата гидроксихлорохин не огорчило президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, сообщил он 15 июня журналистам.

Трамп «Меня это точно не обидело».

Отвечая на вопрос о личном опыте применения препарата Трампом, глава Штатов отметил, что ничего плохого об этом лекарстве сказать не может. По его словам, он принимал гидроксихлорохин в течение двух недель.

Напомним, минздрав США объявил, что гидроксихлорохин, применяемый для лечения малярии, не эффективен при заражении коронавирусом.

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