Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Минздрав США отказался от схемы лечения COVID-19 препаратом гидроксихлорохин, сообщили 15 июня в пресс-службе ведомства.

Решение минздрава отозвано экстренное разрешение на поставку гидроксихлорохина и хлорохина в медучреждения для лечения вызванного коронавирусом заболевания.

Схема, предполагавшая лечение COVID-19 гидроксихлорохином, признана неэффективной.

Напомним, противомолярийный препарат гидроксихлорохин в США применяли против коронавируса с марта. ВОЗ проводит соответствующие испытания.

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