Екатеринбург, , 23:02 — REGNUM В Екатеринбурге прошли протесты в защиту парка XXII партсъезда у Дворца молодёжи. Массовое собрание организовали местные жители и активисты.

Несколько десятков человек вышли после того, как власти установили строительный забор. Активисты выразили недовольство проектом реконструкции парка.

К протестующим вышел замглавы экологического совета при мэре Екатеринбурга Вадим Аверьянов. Он не смог успокоить собравшихся. Также присутствовал депутат гордумы Константин Киселёв, высказавшийся в поддержку активистов.

17 июня 2020 года запланирована встреча активистов с мэрией города.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Екатеринбурге прошли протесты против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы.

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