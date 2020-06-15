Париж, , 22:55 — REGNUM Число пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах Франции за сутки сократилось на 129 и составляет 10 752 человека, 15 июня сообщает Agence France-Presse.

Согласно правительственному отчету, в отделениях интенсивной терапии остается 846 пациентов с COVID-19 — за 24 часа число сократилось на 23.

Также сообщается, что за сутки от COVID-19 во Франции умерли 29 человек, число новых случаев выросло на 152.

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