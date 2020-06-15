Ашхабад, 15 июня 2020, 22:50 — REGNUM Туркмения строит в афганской провинции Антхой центр по обнаружению зараженных коронавирусной инфекцией, передает «Азатлык» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на пресс-службу администрации провинции Фарьяп Афганистана.
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По словам руководителя сферы здравоохранения района Антой Мохаммада Омара, в строящемся учреждении смогут проходить обследование жители провинции Фарьяп, у которых подозревают заражение коронавирусом.
Афганский чиновник поблагодарил туркменские власти за оказываемую его стране помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией и отметил, что до настоящего времени в провинции Фарьяп не было подобного центра, и местным жителям приходилось сдавать тесты на коронавирус в городе Мазари-Шарифе в провинции Балх.
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