Ашхабад, , 22:50 — REGNUM Туркмения строит в афганской провинции Антхой центр по обнаружению зараженных коронавирусной инфекцией, передает «Азатлык» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на пресс-службу администрации провинции Фарьяп Афганистана.

Читайте также: Туркмения предлагает построить дезинфекционные терминалы в Афганистане

По словам руководителя сферы здравоохранения района Антой Мохаммада Омара, в строящемся учреждении смогут проходить обследование жители провинции Фарьяп, у которых подозревают заражение коронавирусом.

Афганский чиновник поблагодарил туркменские власти за оказываемую его стране помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией и отметил, что до настоящего времени в провинции Фарьяп не было подобного центра, и местным жителям приходилось сдавать тесты на коронавирус в городе Мазари-Шарифе в провинции Балх.

Читайте также: Официально в Туркмении коронавируса нет, люди умирают от «болезни легких»