Афины , , 22:50 — REGNUM Суточный прирост случаев COVID-19 в Греции составил 13, сообщили 15 июня в минздраве страны.

В Греции за сутки один человек, заражённый коронавирусом, умер. Таким образом, количество летальных исходов среди пациентов этой категории достигло в стране 184.

Общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Греции достигло 3134, число излечившихся — 1374.

Отметим, что Греция на сегодняшний день занимает 89 место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в мире.

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