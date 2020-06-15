Катманду, 15 июня 2020, 22:34 — REGNUM Количество случаев COVID-19 в Непале достигло 6211, сообщили 15 июня в непальском минздраве.
За сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 451, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Непале достигло 19.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Катманду были арестованы активисты, недовольные введёнными из-за пандемии карантинными ограничениями.
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