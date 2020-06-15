Екатеринбург, , 22:36 — REGNUM Торгово-развлекательным центрам Екатеринбурга предстоит выполнить 20 требований перед тем, как организациям разрешат открыться. Специальный документ-анкету составило министерство АПК Свердловской области.

Как передаёт портал «66.ру», ТРЦ необходимо будет заполнить анкету, и на этом основании им разрешат или не разрешат работу.

В центрах необходимо разместить всю информацию об объекте на входной группе, а также соблюсти множество санитарных обязательств (безопасная дистанция, обязательная уборка и проветривание, проверка температуры посетителей и сотрудников, наличие санитайзеров и большого запаса средств индивидуальной защиты и ряд других требований).

Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» в Свердловской области продлили по 22 июня 2020 года.

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