Ашхабад, , 22:30 — REGNUM Руководство больниц столицы Туркмении при постановке на учет заставляет беременных женщин привести двух человек, готовых стать донорами и сдать по 400 граммов крови, передают «Хроники Туркменистана».

Также рожениц обязывают оформить медицинскую страховку, чтобы те в итоге платили в два раза меньше, чем беременные женщины, у которых страховки нет в наличии.

Между тем, следует отметить, что в соответствии со статьей 52 Конституции Туркмении, граждане страны имеют право на бесплатные медицинские услуги в государственных медицинских учреждениях.

Однако, несмотря на это каждая больница в Туркмении имеет определенный лишь лимит на бесплатное обслуживание пациентов, решение о котором принимает главврач медучреждения.

«Как воспользоваться этой возможностью людям не рассказывают, предпочитая принимать только тех, кто может оплатить услуги. Медработники объясняют это необходимостью выполнения плана по пополнению бюджета министерства здравоохранения», — жалуются туркменистанцы.