Вологда, 15 июня 2020, 22:19 — REGNUM Власти Вологодской области отказались от проведения военного парада 24 июня.
Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, вопрос организации на Вологодчине военных парадов и праздничных шествий обсудили участники регионального оперативного штаба. Жесткую позицию о недопустимости проведения в области массовых мероприятий в ближайшие 10 дней высказало руководство регионального Управления Роспотребнадзора. Присоединиться к просмотру традиционного парада Победы на Красной площади, который в этом году пройдет 24 июня и будет транслироваться по центральному телевидению, призвал вологжан губернатор области Олег Кувшинников.
Всего в Вологодской области зарегистрировано 1302 заболевших COVID-19, по этому показателю регион занимает 70 место в России и девятое по Северо-Западу. Скончались 13 человек, выздоровел 781 вологжанин.
Напомним, военные парады пройдут в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве и в других городах в день, когда страна впервые отпраздновала Великую Победу в 1945 году торжественным шествием по Красной площади. 24 июня объявлен в России выходным днем.