Вологда, , 22:19 — REGNUM Власти Вологодской области отказались от проведения военного парада 24 июня.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, вопрос организации на Вологодчине военных парадов и праздничных шествий обсудили участники регионального оперативного штаба. Жесткую позицию о недопустимости проведения в области массовых мероприятий в ближайшие 10 дней высказало руководство регионального Управления Роспотребнадзора. Присоединиться к просмотру традиционного парада Победы на Красной площади, который в этом году пройдет 24 июня и будет транслироваться по центральному телевидению, призвал вологжан губернатор области Олег Кувшинников.

«Принимая такое решение, мы предварительно провели консультации с членами оперативного штаба, с экспертным сообществом, с мэрами двух городов. Очаги инфекции зарегистрированы на промышленных площадках и в вахтовых городках в Бабаево, Кадуе, Череповце, Чагоде, Грязовце и Шексне. Единичные случаи заболевания выявлены в медицинских учреждениях, возрастает круг контактных лиц в семьях, где есть заболевшие. Все это свидетельствует о том, что проведение массовых мероприятий 24 июня в Вологодской области невозможно, — сказал Олег Кувшинников. — Предлагаю вологжанам присоединиться к просмотру торжественных мероприятий, которые будут проводиться в городах-героях страны по поручению президента РФ, из дома. Решение будет опубликовано официально».

Всего в Вологодской области зарегистрировано 1302 заболевших COVID-19, по этому показателю регион занимает 70 место в России и девятое по Северо-Западу. Скончались 13 человек, выздоровел 781 вологжанин.

Напомним, военные парады пройдут в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве и в других городах в день, когда страна впервые отпраздновала Великую Победу в 1945 году торжественным шествием по Красной площади. 24 июня объявлен в России выходным днем.