Париж, , 22:15 — REGNUM Число умерших от COVID-19 увеличилось во Франции ещё на 29 человек и составило 29 436, сообщает 15 июня министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, из общего числа умерших от COVID-19 19 052 человека скончались в больницах.

При этом отмечено, что данные о смертях, произошедших в иных медико-социальных учреждениях, будут опубликованы 16 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции с начала эпидемии коронавируса было госпитализировано 103,3 тыс. человек, из которых более 18 тыс. потребовалась интенсивная медицинская помощь.

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