Приштина, , 23:47 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 15 июня сообщил, что в результате обследования 385 образцов в крае было выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. 10 пациентов были признаны излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 1615 случаев заражения коронавирусом. 33 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 963 пациента уже здоровы.

Впервые за всю историю наблюдений в Косово было выявлено свыше ста новых случаев заражения коронавирусом за сутки, чему предшествовало увеличение интенсивности тестирования в полтора раза. Случаи заражения выявлены в ряде государственных организаций — Почте Косово, галерее искусств, банковских институтах, торговых компаниях и т. д.

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