Исламабад, , 21:49 — REGNUM Два индийских дипломата, о пропаже которых в Пакистане сообщалось ранее, нашлись: они арестованы после ДТП, передаёт 15 июня Geo TV.

Уточняется, что арест последовал за ДТП, место которого индийцы покинули на своём BMW. Они, совершив наезд на пешехода, пытались скрыться, но полиция смогла перехватить их.

Инцидент произошёл рано утром 15 июня. Сбитый пешеход госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ распространили информацию о пропаже двух представителей индийской Высокой комиссии в Исламабаде.

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