Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM В электронном меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине отсутствует русский язык, сообщило 15 июня издание Strana.ua.
Пользователи могут выбрать или украинский, или английский язык обслуживания, сказано в публикации.
Языковая политика McDonald's вызвала возмущение в социальных сетях.
Он отметил, что компания, по всей видимости, выбирает политику вместо бизнеса, раз позволяет себе так относиться к клиентам.
В украинской пресс-службе McDonald's прокомментировали ситуацию, заявив, что основным языком коммуникации на Украине является украинский язык. О возвращении русского языка в меню не было сказано ни слова.
Напомним, после шестилетней дерусификации системы образования на одну школу с русским языком обучения в стране приходится почти на порядок больше учеников, чем на одну украиноязычную школу.
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