Киев, , 22:01 — REGNUM В электронном меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине отсутствует русский язык, сообщило 15 июня издание Strana.ua.

Пользователи могут выбрать или украинский, или английский язык обслуживания, сказано в публикации.

Языковая политика McDonald's вызвала возмущение в социальных сетях.

«Давайте тогда мы, русскоговорящие украинцы, объявим им бойкот. Ну, раз они считают, что нас нет. Будем считать, что их тоже нет. Посмотрим сколько нас, таких», — написал журналист Евгений Хурсин.

Он отметил, что компания, по всей видимости, выбирает политику вместо бизнеса, раз позволяет себе так относиться к клиентам.

В украинской пресс-службе McDonald's прокомментировали ситуацию, заявив, что основным языком коммуникации на Украине является украинский язык. О возвращении русского языка в меню не было сказано ни слова.

«Будут ли там русскоязычные посетители, каждый уже будет решать для себя», — прокомментировал блогер Денис Гороховский.

Напомним, после шестилетней дерусификации системы образования на одну школу с русским языком обучения в стране приходится почти на порядок больше учеников, чем на одну украиноязычную школу.

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